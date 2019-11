Weihnachtsmärkte schon im November? Das sagt Vorarlberg

Der erste Schnee ist in Österreich schon gefallen. Duftende Maroni, Glühwein und die Weihnachtsbeleuchtung locken etliche Besucher Jahr für Jahr auf die Vorarlberger Christkindlemärkte.

In Vorarlberg weihnachtet es sehr. Im ganzen Land starten in den nächsten zwei Wochen die Advents- und Weihnachtsmärkte. Die Vorbereitungen in zahlreichen Gemeinden laufen auf Hochtouren. Bis zum 24. Dezember und sogar darüber hinaus folgen stimmungsvolle Veranstaltungen im ganzen Land.

Bregenz macht den Beginn

Der Weihnachtsmarkt in Bregenz wird schon am heutigen Freitag eröffnet - mit der feierlichen Erleuchtung des großen Christbaums, der wie jedes Jahr aus dem Bregenzerwald stammt. Von Freitag bis Sonntag findet der Kunsthandwerkermarkt an der Bregenzer Nepomukkapelle statt. Bis 23. Dezember laden Kunsthandwerk und weihnachtliche Köstlichkeiten zum Bummeln und Genießen ein. Am Leutbühel lockt auch heuer eine lebende Krippe nicht nur die kleinen Gäste.

In Dornbirn startet der Christkindlemarkt am 22. November. Der Markt in Bludenz wird am 28. November und der in Feldkirch einen Tag später eröffnet. Somit starten diese Märkte erst zwei Wochen später verglichen mit jenem in der Landeshauptstadt Bregenz.

Doch ist der Beginn der Weihnachtsmärkte mitten im November viel zu früh?

Ein Überblick über die heurigen Weihnachtsmärkte in Vorarlberg