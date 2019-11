Weihnachtsmärkte 2019: Wo Sie in Vorarlberg feiern können

Die Landeshauptstadt macht den Anfang - gefolgt von Advents-Veranstaltungen im ganzen Land.

Mehrere Christkindlmärkte stimmen in Vorarlberg - auch schon vor Adventsbeginn - auf Weihnachten ein. Den Anfang macht der Bregenzer Weihnachtsmarkt ab Mitte November. Bis zum 24. Dezember und sogar darüber hinaus folgen stimmungsvolle Veranstaltungen im ganzen Land.

Weihnachtsmarkt am Bregenzer Kornmarkt

Juliane trinkt einen wärmenden Punsch auf dem Bregenzer Weihnachtsmarkt - Foto: VN

Schon am 15. November startet der Weihnachtsmarkt am Bregenzer Kornmarktplatz mit der feierlichen Erleuchtung des großen Christbaums, der wie jedes Jahr aus dem Bregenzerwald stammt. Bis 23. Dezember laden Kunsthandwerk und weihnachtliche Köstlichkeiten zum Bummeln und Genießen ein. Am Leutbühel lockt auch heuer eine lebende Krippe nicht nur die kleinen Gäste.

Von 15. bis 17. November findet der Kunsthandwerkermarkt an der Bregenzer Nepomukkapelle statt. Künstler wie Glasbläser, Schnitzer, Wachsgießer, Filzverarbeiter können an den Wochenenden vor Weihnachten beim traditionellen Weihnachtsmarkt in der Bregenzer Oberstadt bei der Arbeit beobachtet werden, ihre Kunstwerke gibt es dann auch zu kaufen. Für Kinder werden bei schönem Wetter Gratis-Kutschenfahrten angeboten. An drei Adventswochenenden können die Weihnachtsmarkt-Besucher auch per Schiff zwischen den Märkten in Bregenz und Lindau (D) pendeln.

Weihnachtsmarkt in Feldkircher Altstadt

Lena aus Göfis nützt den Weihnachtsmarkt auch gerne zum Shoppen - Foto: VN

In Feldkirch lässt der Weihnachtsmarkt die historische Altstadt vom 29. November bis 24. Dezember in besonderem Glanz erstrahlen. Erstmals wird im Advent 2019 auch die neue Fußgängerzone in der Neustadt mit einem weihnachtlichen Programm bespielt. Kinder kommen jeweils von Mittwoch bis Samstag im Lebkuchenhaus am Sparkassenplatz ganz besonders auf ihre Kosten: Hier wird gebastelt, gebacken und Geschichten gelauscht. Eingeläutet wird die Feldkircher Adventszeit bereits mit dem Blosengelmarkt am 22. und 23. November. Über 50 Marktstände bieten Kulinarisches ebenso wie Kunsthandwerk und Geschenksideen.

Christkindlemarkt am Dornbirner Marktplatz

Einer der beliebtesten Christkindlmärkte im Ländle ist in Dornbirn - Foto: VN

Ganz auf die Kleinen ausgerichtet ist auch heuer wieder der Christkindlemarkt in Dornbirn. Täglich können Kinder im Pfarrpark basteln und backen, mit einer kleinen Eisenbahn durch die Europapassage fahren oder sich auf dem eigens aufgestellten Eislaufplatz auf dem Marktplatz versuchen - dieser ist übrigens nicht nur für Kinder offen. Auftritte gibt es unter anderem von Ingrid Hofer mit Teddy Eddy und von Clown Pompo. Neben dem Pfarrhof ist eine lebende Krippe zu bewundern, und wer schon müde Füße hat, der kann sich auch per Kutsche über den Markt fahren lassen.

Christkindlemarkt in Bludenzer Mühlgasse

In Bludenz locken neben Glühwein auch Livemusik und regionale Spezialitäten

Foto: Bernd Hofmeister - VN / VOL.AT

Zur kleinen Winterwelt wird die Bludenzer Mühlgasse beim Christkindlemarkt vom 28. November bis 24. Dezember. Neben Glühwein und Livemusik locken regionale Spezialitäten. Handwerkskunst gibt es in vier "Kreativhäuschen" zu bewundern und zu kaufen. Für Kinder ist das Ponyreiten eine besondere Attraktion.

Schwarzenberger Advent

Historische Wälderhäuser bilden die stimmungsvolle Kulisse für den "Schwarzenberger Advent" auf dem 260 Jahre alten Dorfplatz der Bregenzerwälder Gemeinde. Am 28. November wird der Christbaum feierlich illuminiert, tags darauf folgt der zweitägige Adventmarkt mit Musik, Texten und Selbstgemachtem. Vorwiegend musikalisch geht das Programm dann auch bis zum 29. Dezember weiter, unter anderem mit einem Konzert der Wiener Streichersolisten, einem Ensemble aus Mitgliedern der Wiener Philharmoniker (1. Dezember).

Über das Weihnachtsfest hinaus feiert der "Montafoner Winterzauber" von 23. Dezember bis 5. Jänner musikalisch die besinnlichste Zeit des Jahres. An unterschiedlichen Orten finden stimmungsvolle Konzerte statt, etwa mit dem "Sonus Brass Ensemble", den "Zarewitsch Don Kosaken" oder Ex-"Klostertaler" Markus Wolfahrt.

Die Vorarlberger Weihnachtsmärkte 2019

BREGENZ

Bregenzer Weihnachtsmarkt am Kornmarktplatz

15. November – 23. Dezember

Täglich von 11.30 – 20 Uhr

Kornmarktplatz & Leutbühel

Weihnachtsmärktle Höchst

24. November

Ab 14 Uhr

Gelände der Vereins Pro Western Höchst

Adventmarkt des Vereins „mir heband zemma“ Fußach

24. November

Ab 11 Uhr

Mehrzweckhalle

Vorklöschtner Adventmärktle

24. November

9 – 17 Uhr

Pfarrkirche Mariahilf

Kathrinemarkt Sulzberg

25. November

10 – 17 Uhr

Dorfplatz Gemeindehaus

Schwarzenberger Adventmarkt

29. + 30. November

15 – 20 Uhr

Dorfplatz

Adventmarkt Schoppernau

30. November

Ab 14 Uhr

Gemeindeamt

Christbaumfeier Schnepfau

30. November

Ab 16 Uhr

Dorfplatz

Harder Adventzauber

30. November

11.30 – 19 Uhr

Schulhof der Schule Markt

Herz-Jesu Adventmärktle

30. November

15 – 20 Uhr

Herz-Jesu Kirche

Hohenweiler Weihnachtsmarkt

30. November

16 – 22 Uhr

Gemeindeamt

Langener Adventmarkt

30. November

Ab 15 Uhr

Kirchplatz

Lochauer Adventzauber

30. November

16 – 21 Uhr

Dorfplatz beim Gemeindeamt

Weihnachtsmarkt bei der Alten Säge Lauterach

30. November

Ab 14 Uhr

Alte Säge/Reparaturcafe

Adventmarkt „Treffpunkt Advent“ Lingenau

1. Dezember

15 – 20 Uhr

Dorfplatz

s’Märtle a dr Egg

1. Dezember

11 – 16 Uhr

Gemeindevorplatz

Weihnachtsmarkt Schwarzach

1. Dezember

10 – 18 Uhr

Kirchplatz

Hörbranzer Weihnachtsmarkt

7. Dezember

Ab 16 Uhr

Dorfplatz

Nikolausmarkt Riefensberg

7. Dezember

Ab 18 Uhr

Dorfplatz

Weihnachten in der Bregenzer Oberstadt

7. + 8. Dezember

14. + 15. Dezember

21. + 22. Dezember

jeweils von 14 – 20 Uhr

Martinsplatz

Christkindlmarkt Alberschwende

8. Dezember

Ab 10 Uhr

Mesmers Stall

Langenegger Krömlemarkt

8. Dezember

13.30 – 18 Uhr

Dorfsaal

Weihnachtsmarkt Gaißau

8. Dezember

11 – 18 Uhr

Rheinblickhalle

Weihnachtsmarkt Kennelbach

8. Dezember

Ab 14 Uhr

Park der Villa Grünau

Weihnachtmarkt Warth

12. + 19. Dezember

Ab 17 Uhr

Dorfplatz

Christkindlmarkt Damüls

20. Dezember

Ab 15 Uhr

Dorfzentrum

BLUDENZ

Heiliger BimBam – Weihnachtsmarkt mit festlichem Flair Bludenz

22. November – 24. November

Freitag 14 – 19 Uhr

Samstag + Sonntag 10 – 17 Uhr

Ehemaliger bayrischer Garten und Rathausgasse

Bürser Adventmärktle

23. + 24. November

Ab 10 Uhr

Sozialzentrum

Dalaaser Adventmarkt

24. November

15 – 21 Uhr

Vorplatz Volksschule

Bludenzer Weihnachtsmarkt

28. November – 23. Dezember

28. November, 16 – 21 Uhr

Sonntag bis Mittwoch, 11 – 20 Uhr

Donnerstag bis Freitag, 11 – 21 Uhr

Samstag, 10 – 20 Uhr

22. Dezember, 10 – 22 Uhr

23. Dezember, 11 – 22 Uhr

Altstadt

Adventmarkt des SV Ludesch

30. November

Ab 14 Uhr

Sportplatz

Bauernadvent St. Gallenkirch

30. November

15 – 20.30 Uhr

Dorfplatz beim Musikpavillon

Bludescher Adventmarkt

30. November

14 – 18 Uhr

Kronengastgarten

Weihnachtsmarkt Blons

30. November

14 – 19 Uhr

Dorfplatz

Weihnachtsmarkt Braz

30. November

Ab 13.30 Uhr

Hotel Traube

Weihnachtsmarkt der Friends of Nüziders

30. November + 1. Dezember

Ab 14.30 Uhr

Schulgelände der Mittelschule

Adventmarkt Bartholomäberg

1. Dezember

Ab 10 Uhr

Ortszentrum

Adventmärktli der Dorfgemeinde St. Anton

1. Dezember

Ab 17 Uhr

Kirchplatz

Adventmärktli Gaschurn – Partenen

1. Dezember

Ab 10.15 Uhr

Ortszentrum Gaschurn

Weihnachtsmarkt Raggal

1. Dezember

Ab 14 Uhr

Kirchplatz

Klosamarkt Gortipohl

6. Dezember

Ab 16 Uhr

Ortszentrum

Weihnachtsmarkt in Zug

7. + 8. Dezember

16 – 19 Uhr

Dorfplatz

Advent-Treff Sonntag

8. Dezember

Ab 15 Uhr

Kirchplatz

Klostner Weihnachtsmarkt

8. Dezember

Ab 15 Uhr

Im Gemeindezentrum

Weihnachtsmarkt Tschagguns

8. Dezember

Ab 10 Uhr

Volksschulplatz

Adventmarkt Vandans

8. Dezember

Ab 11 Uhr

Ortszentrum

Weihnachtsmarkt Lech

13. – 16. Dezember

15 – 20 Uhr

Kirchplatz

Adventmärktle beim Franziskanerkloster

14. Dezember

15 – 17 Uhr

Klosterhof

Silbriga Sonntig Markt Schruns

15. Dezember

Ab 10 Uhr

Kirchplatz Schruns

Waldner Weihnachtsmarkt Dalaas

15. Dezember

Ab 15 Uhr

beim Zapfig Store in Wald am Arlberg

Schruser Weihnachtsmarkt

18. Dezember– 4. Jänner, 14 – 19 Uhr

Sonderöffnungszeiten:

21. + 28. Dezember, 10 – 19 Uhr

24. + 31. Dezember, 10 – 14 Uhr

1. – 4. Jänner, 14 – 19 Uhr

Kirchplatz

Bludenzer Wintermarkt

21. und 22. Dezember

Samstag, 8 – 18 Uhr

Sonntag, 10 – 17 Uhr

Bludenz Altstadt

Weihnacht auf Falkenhorst Thüringen

21. Dezember

Ab 15 Uhr

Park der Villa Falkenhorst

Adventmärktle Bürs vom Harmoniemusikverein Bürs

22. Dezember

Ab 16 Uhr

Friedenskirche

DORNBIRN

Weihnachtlicher Punschgarten

1. November – 31. Dezember

Mittwoch – Samstag, 16 – 22 Uhr

Sonn- und Feiertags ab 14 Uhr

Renaissance Palast Hohenems

Christkindlemarkt Dornbirn

22. November – 23. Dezember

Mo, Mi, Do, Fr und So, 14 – 19.30 Uhr (Gastronomie bis 22 Uhr)

Mi und Sa, 9 – 19.30 Uhr (Gastronomie bis 22 Uhr)

Luschnouar Chrischtkendlimarkt

29. November – 1. Dezember

14 – 18 Uhr

Kirchplatz

Christkindlemarkt Hohenems

1. Dezember

13 – 19 Uhr

Schlossplatz

FELDKIRCH

Feldkircher Blosengelmarkt

22. + 23. November

10 – 19 Uhr

Marktgasse und Schmiedgasse

Kunst- und Krömlemarkt in Altach

23. November

12 – 21 Uhr

Veranstaltungszentrum KOM

Adventmärktle im Haus Nofels vom Krankenpflegeverein

29. November

Ab 16 Uhr

Innenhof Haus Nofels

Feldkircher Weihnachtsmarkt

29. November – 24. Dezember

10 – 19 Uhr

24. Dezember, 10 – 13 Uhr

Feldkirch, Marktgasse

Göfner Krömlemarkt

29. November

Ab 9 Uhr

Carl-Lampert-Saal

Götzner Weihnachtsmarkt

29. November – 1. Dezember

29. November, 15 – 20 Uhr

30. November, 11 – 20 Uhr

1. Dezember, 11 – 18 Uhr

Junker-Jonas-Platz

Adventmarkt Jagdberg Narra Schlins

30. November

14 – 19 Uhr

Volksschulplatz

Christkindlemarkt im Dreiklang

30. November

14 – 19 Uhr

Laurentiussaal Schnifis

GOMA – Göfner Markt

30. November

10 – 16 Uhr

Bugo Platz

Koblacher Advent- und Krömlemarkt

30. November

14 – 20 Uhr

Zwischen Bäckerei Egle und Haus Koblach

Adventmarkt Weiler

30. November

12 – 18 Uhr

Schulplatz der VS Weiler

Gisinger Adventmärktle

30. November

12 – 20 Uhr

Sebastianplatz

Mäderer Weihnachtsmarkt

30. November

12 – 20 Uhr

Pausenhof Volksschule

Advent im Park Frastanz

1. Dezember

15.30 – 18.30 Uhr

Gemeindepark

Adventzauber Satteins

30. November

11 – 18 Uhr

Schäflegarten

Adventmarkt am Alberweg Tosters

6. Dezember

Ab 15 Uhr

Alberweg

Adventmarkt am Garnmarkt

6. + 7. Dezember

10 – 18 Uhr

Garnmarkt

Adventmarkt der Feuerwehr Altenstadt

8. Dezember

Ab 11 Uhr

Feuerwehr, Gerätehaus, Altenstadt, Feldkirch

Adventzauber Buchebrunnen Zwischenwasser

8. Dezember

10 – 17 Uhr

Frödischsaal Muntlix

Klauser Adventmarkt

8. Dezember

Ab 11 Uhr

Beim Lokschuppm