Weihnachtsmärkte in Götzis

Geschenke und Überraschungen. Erleben Sie wunderbare Weihnachtsmärkte und festlich geschmückte Geschäfte.

Am 1. Adventwochenende können Sie im einzigartigen Ambiente den Weihnachtsmarkt im Jonas-Schlössle erleben. Zahlreiche Aussteller bieten Ihnen eine große Auswahl an Geschenken und Dekorationen und auf dem Junker-Jonas-Platz reihen sich Marktstände aneinander, die Sie mit Kunsthandwerk begeistern. Für die Kleinen gibt es ein Kinderprogramm. Götzner Gastronomen verwöhnen Sie mit feinen Spezialitäten.

„Am Garnmarkt“ wird Ihnen am 2. und 3. Dezember der Adventmarkt geboten. An beiden Tagen werden Sie mit einem umfangreichen Rahmenproramm und zahlreichen Ständen in der Fußgängerzone überrascht.