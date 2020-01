Weihnachtslosaktion: Die Gewinner stehen fest

Am Montag, 13. Jänner 2020, fand die Schlussziehung der Weihnachtslosaktion 2019 in der Raiffeisenbank Rankweil statt. 14 Hauptpreise standen auf dem Spiel – der wertvollste, ein E-Bike von Zweirad Rohrer, blieb dieses Mal in Rankweil.

Die Weihnachtslosaktion 2019 ist beendet, die Hauptpreise wurden gezogen. Den wertvollsten Hauptgewinn, ein personalisiertes E-Bike im Wert von bis zu 4.500 Euro, durfte Karlheinz Breuß aus Rankweil mit nach Hause nehmen. Zur Verfügung gestellt wurde das Fahrrad von der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland und Zweirad Rohrer. Paul Schachinger aus Klaus freute sich über ein neues Paar Racecarver von Intersport Rankweil und den dritten Hauptpreis, einen Gutschein über 500 Euro von der Gärtnerei Angeloff, nahm Sarah Isele in Vertretung von Michael Thurnher aus Lustenau entgegen.

Weitere glückliche Gewinner sind Bilijana Palackovic (Rankweil), Markus Lorenzi (Rankweil), Margarete Wanke (Rankweil), Elfriede Jarc (Rankweil), Wolfgang Blenke (Feldkirch-Tosters), Monika Gassner (Rankweil), Valentin Albodica (Göfis), Franz Köb (Wolfurt), Gertrud Hutter (Göfis), Bernhard Matt (Feldkirch) und Emanuel Prettner (Rankweil).