Weihnachtskonzert mit Helmut Binder

Kurz nach den Feiertagen, wenn die Besinnlichkeit des Weihnachtsfestes noch in uns nachklingt, lädt „Musik in Herz Jesu“ zu einem Konzert, das die Zuhörer in die Romantik des 19. Jahrhunderts entführt. Am Freitag, den 29. Dezember, erfüllt Helmut Binder die festlich geschmückte Bregenzer Herz-Jesu-Kirche um 19.30 Uhr mit stimmungsvoller Orgelmusik.

Über Helmut Binder

Helmut Binder wurde 1961 in Bregenz geboren, studierte von 1976 bis 1980 am Bregenzer Konservatorium bei Aldo Kremmel und Günther Fetz und von 1980 bis 1988 bei Peter Planyavsky und Noel Flores an der Musikhochschule in Wien, wo er die Konzertdiplome in Orgel und Klavier erwarb. Zusätzlich Unterricht im Dirigieren bei Prof. Guntram Simma. Er ist mehrfacher Preisträger bei nationalen Wettbewerben und seit 1983 Hauptorganist an der Bregenzer Herz Jesu Kirche.

Neben seiner jahrelangen Tätigkeit als Lehrer für Klavier und Orgel an der Musikschule in Dornbirn ist Helmut Binder Dozent für Orgel an der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik (früher Vorarlberger Landeskonservatorium) und seit 2015 Chorleiter in der Pfarre St. Peter und Paul Lustenau.