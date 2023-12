Weihnachtsklänge im Altersheim

Klavierschüler der Rheintalischen Musikschule veranstalteten für die Seniorenhausbewohner im Hasenfeld ein Weihnachtskonzert.

„Wir sind mit unserem Instrument etwas eingeschränkt, da wir das Klavier nicht einfach zu einem Auftritt mitnehmen können, so wie das beispielsweise bei einer Geige oder einer Flöte möglich ist. Doch heute haben wir keine Mühen geschont und das Klavier ins Seniorenhaus gebracht, um den Bewohnern eine musikalische Freude in der Vorweihnachtszeit zu bereiten“, erklärte Klavierlehrerin Cristina Mingarelli. Gemeinsam mit den Lehrern Franz Canaval, Katarina Lauterer, René Reiter und Ferenc Röczey hat sie Schülerinnen und Schüler für das Konzert am Samstagvormittag im Seniorenheim vorbereitet, die gerne für Lustenaus Senioren vorspielten.