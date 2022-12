Weihnachtsklänge aus der Höhe

Bürs. (sco) Harmoniemusik Bürs begeisterte beim Cäciliakonzert in der Friedenskirche und beim Rundklang an verschiedenen Plätzen im Ort.

Mit einer Käsknöpflepartie im Gasthaus “Traube” bei Jana und David Kegele ist für die Harmoniemusik Bürs ihre “Rundklang”-Premiere unlängst zu Ende gegangen. “Alle Jahre wieder”, “Ihr Kinderlein kommet”, “O Tannenbaum”, “Es ist ein Ros entsprungen” und “Tochter Zion” tönte es drei Stunden davor an verschiedenen Plätzen der Gemeinde. Den Auftakt machte der Verein unter der musikalischen Leitung von Johannes Stross um 17 Uhr am Schesa-Spielplatz. Viele Blasmusikfreunde konnten es kaum erwarten, die besinnlichen Advent- und Weihnachtslieder ihres Musikvereines zu hören und Freunden aus dem Heimatdorf zu begegnen. Eigens für den Rundklang hatte sich die Harmoniemusik den Mostwagen von der Bürser Ortsfeuerwehr, die die “Musig” immer hilfreich unterstützt, ausgeliehen. So konnten sich die Anwesenden mit einer heißen Tasse Punsch oder Glühmost aufwärmen. “Was will man mehr?”, dachte sich so mancher auch bei den zwei anderen Stationen an der Kreuzung Flurweg/Unterrainweg sowie am Dorfplatz, wo im weiteren Verlauf des frühen Abends trotz tiefer Temperaturen voller Freude aufgespielt wurde. “Ich glaube, jetzt ist niemandem mehr zu warm”, scherzte ein Musikant nach 19.30 Uhr, bevor die letzten beiden Musikstücke zum besten gegeben wurden. Die Landtagsabgeordnete Elke Zimmermann und Bürgermeister Georg Bucher dankten dem Klangkörper in den sozialen Medien für die schöne Musik und die besinnlichen Momente.