Weihnachtshüsle wurde zu „mumo“

Auf der Museumswiese wurde das Museum mobil (mumo) eröffnet.

Dornbirn. Das Stadtmuseum näher zu den Menschen bringen – das ist Sinn und Zweck des mobilen Museums, das seinen ersten Standort auf der Wiese zwischen Museum und Stadtstraße gefunden hat. „Wir dachten zuerst an ein Fahrrad, wie es andere Museen im Gebrauch haben, wollten dann aber etwas Nachhaltigeres“, erzählt die Leiterin des Stadtmuseum Petra Zudrell. Schließlich wurde es ein Christkindlemarktstand, der von den Architekten Wolfgang Schwarzmann und Nina Beck zum mobilen Mini-Museum umgestaltet wurde. „Auf Vorschlag von Wolfgang Schwarzmann haben wir das mobile Museum selbstbewusst ˏmumoˊ genannt“, so Petra Zudrell.

Recyceltes Material

Im Rahmen einer kleinen Eröffnungsfeier hatte das in Aubergine und Gelb gehaltene mumo nun seinen ersten großen Auftritt. Nach den Begrüßungsworten der Museumsleiterin gaben die Architekten einen Einblick in seine Entstehungsgeschichte. „Das Stadtmuseum hat zwar eine zentrale Lage, befindet sich aber im ersten Stock, so dass man nicht automatisch hineinstolpert. Das mumo sehen wir als kleinen Satelliten des Museums, der die Präsenz im öffentlichen Raum erhöhen soll“, erklärte Wolfgang Schwarzmann. Für die Umwandlung des Marktstandes in ein Mini-Museum haben die Architekten vorwiegend Material aus dem städtischen Bauhof wiederverwendet. So wurde eine Lampe aus dem Kulturhauspark zur mumo-Kugel und die Abdeckung einer Straßenlaterne zum „Bullauge“, in dem Exponate aus der jeweiligen Sonderausstellung zu sehen sind. „Für dieses Projekt haben wir nicht nur die Pläne gezeichnet, sondern durften es auch gemeinsam mit dem Werkhof umsetzen“, erzählte Nina Beck.

Temporäre Bespielungen

Kulturstadtrat Alexander Juen hatte die Ehre, das Band durchzuschneiden und das ehemalige Weihnachtshüsle seiner neuen Bestimmung zu übergeben. „In Coronazeiten haben wir uns an Essen to go gewöhnt, jetzt haben wir auch ein Museum to go“, so Juen. Das mumo hat übrigens nicht durchgehend geöffnet, sondern wird in regelmäßigen Abständen von unterschiedlichen Akteuren bespielt. Die Fragestellungen sollten in Zusammenhang mit der jeweiligen Sonderausstellung oder dem Museumsgeneralthema „Erbe & Erben“ stehen. „Wir laden Bürger, Vereine und Institutionen als Dornbirn Experten ein, das mumo mit uns zu nutzen und freuen uns über verschiedenste Beiträge. Das kann ein Informationsnachmittag, eine soziale oder karitative Aktivität in Dornbirn, ein künstlerisches Projekt, eine Passantenbefragung, eine Sammelaktion, eine Lesung oder ein Film- oder Fotoprojekt sein“, erklärt Barbara Motter vom Museumsteam.

Vielseitiges Programm