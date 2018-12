Weihnachtsgeschenk der besonderen Art

Spendenübergabe im Spar Markt Hohenems-Schwefel

Schon den ganzen Monat konnten zudem Lose in der Sparfiliale gekauft werden. Der Hauptgewinn war ein riesiges Plüschtier. „Ein großes Danke an die ganze Belegschaft, ohne die Unterstützung von allen 25 Mitarbeitern wäre niemals eine so große Summe zusammengekommen“, so Marktleiterin Demet Sönmez. Voller Freude, und überrascht wie hoch die Summe war, nahmen die Eltern von Joel den Scheck entgegen. „So viel Geld, ich weiß gar nicht was ich sagen soll“, freut sich Mama Evelyne.