Weihnachtsflair in der „Erdzeit“

Gabi Vonderleu lud vergangenes Wochenende zur großen Weihnachtsausstellung

Glühweinduft, Kerzenschimmer, Tannenbäume, Sterne, Engel und vieles mehr das sind die Zutaten zu der gelungenen Weihnachtsausstellung in der Tonwerkstatt „Erdzeit“ von Gabi Vonderleu. Dieses Wochenende stand ganz im Zeichen von Weihnachten in der Silbertaler „Erdzeit“, denn die kreative Frau lud in ihren alten Stall und in ihre Werkstatt alle Interessierten, Freunde und Bekannte ein, um ihre vielfältigen Tonarbeiten zu präsentieren. Neu war dieses Jahr silber-schwarz lassierte Häuser und Vögel, die herrlich schimmerten und in dem alten Stall neben vielen anderen wundervollen Dekorationsartikeln ein ganz besonderes Flair versprühten.

Doch auch altes Holz gepaart mit Tonarbeiten und altem Eisen versprühte seinen ganz eigenen Charme und in jeder Ecke und in Nische gab es zahlreich liebevoll handgefertigte Unikate zu bestaunen und zu kaufen. „Ich beginne bereits im August mit der Herstellung der diversen Tonarbeiten, sodass bis Mitte November alles fertig ist“, erklärt Gabi Vonderleu. Und dass sie volle kreativer Ideen steckt, beweist sie jedes Jahr wieder, denn immer wieder sind neue wunderschöne Dekorationsgegenstände mit dabei, die in diversen Ausführungen in dem heimeligen Ambiente an diesem Wochenende toll präsentiert wurden. Doch auch wer an dem Wochenende keine Zeit hatte, die „Erdzeit“ zu besuchen, dem steht das Atelier zu den gewohnten Öffnungszeiten von Mittwoch bis Freitag von 14 Uhr bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8 Uhr bis 12 Uhr zur Verfügung.