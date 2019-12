Weihnachtsbenefizkonzert „Wir sagen euch an….“

Dieses Jahr führt die Rheintalische Musikschule ihr weihnachtliches Konzert in der Pfarrkirche St. Peter & Paul für das Mutter-Kind-Haus der Caritas Vorarlberg auf.

Lustenau Ob es die Kinder der EMP (Elementare Musikpädagogik) sind, ob ein Akkordeonquartett, ein Harfenensemble, ein Trompetentrio oder die Jugendsinfonietta aufspielt, sie alle eint an diesem Abend eines: Den Zuhörern eine Freude zu machen, zu präsentieren, was sie in der Musikschule gelernt haben und fröhlich einzustimmen in die Adventszeit. Dass zusätzlich die Einnahmen aus den freiwilligen Spenden der hoffentlich zahlreichen Besucherinnen und Besucher einem guten Zweck zu Gute kommen, ist ein weiterer Grund zur Freude.