Weihnachtsbasteleien für die gute Sache

Das Projekt Herzenssache lädt wieder zum alljährlichen Weihnachtsmarkt.

Dornbirn. Das ganze Jahr über sind die Mitglieder vom Hilfsprojekt „Herzenssache“ im Einsatz. In den vergangenen Wochen haben sie zudem noch einige „Extra-Überstunden“ in Sachen Engagement eingelegt. Grund ist der alljährliche und bereits legendäre Weihnachtsmarkt im Café Time Out in Dornbirn und da gilt: „Basteln im Vorfeld was das Zeug hält“.

Der alljährlich veranstaltete Adventmarkt ist bereits zu einer liebgewonnenen Tradition geworden – sowohl für die Organisatoren, als auch die treuen Besucher, die die schönen und mit Liebe angefertigten Handarbeiten schätzen.

Rund zehn Mitglieder des Projekts beteiligten sich auch heuer wieder beim Basteln und präsentieren am kommenden Sonntag, 24.11.2019 ihre Advent- und Weihnachtsdekoration in den Räumlichkeiten von Silvia und Jürgen Kutzer, die wieder gerne als Gastgeber fungieren und ihr Café einen Tag lang in ein „Weihnachtsparadies“ verwandeln.

Erlös für Kinder aus Chatovna

Mit dem Einkauf unterstützen die Besucher bekanntlich Kinder aus Chatovna, die auch nach über drei Jahrzehnten nach der nuklearen Katastrophe in Tschernobyl die Folgen des Unglücks noch immer spüren. Chatovna liegt am Rande der Sperrzone. Seit vielen Jahren hat es sich die private Initiative unter der Leitung von Christian Bösch zur Aufgabe gemacht, den Kindern aus Chatovna einen vierwöchigen Ferienaufenthalt im Ländle zu ermöglichen. Jährlich verbringen zwischen 30 und 40 Kindern durch Spendenhilfe unbeschwerte Ferientage im Ferienheim Maien in Schwarzenberg. „Wir freuen uns auch 2019 auf zahlreiche Besucher, die mit ihrem Einkauf wieder wertvolle Unterstützung leisten“, so Christian Bösch.

Veranstaltungstipp:

Weihnachtsmarkt Projekt Herzenssache

Wann: Sonntag, den 24.11.2019 ab 10.00 Uhr