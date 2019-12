Weihnachtsbasar fÃ¼r Kinder in neuer Umgebung

Das Team vom KH Dornbirn organisiert den Basar für krebskranke Kinder.

Dornbirn. Was im Foyer des Krankenhauses Dornbirn zwischen Anmeldung und Ambulanz alljährlich stattgefunden hat, zeigte sich in neuer Umgebung und in neuem Glanz, der Weihnachtsbasar für krebskranke Kinder. Der Basar hat sich vor über 23 Jahren ganz klein entwickelt. Seither organisiert Brigitte Sperger (Kinderkrankenschwester) mit ihrem Team von der Kinderstation den adventlichen Zauber. „Bereits zum zweiten Mal sind uns dafür die Räume des LZH (Landeszentrum für Hörgeschädigte) kostenlos zur Verfügung gestellt worden, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Sperger und weiter: „Wir schätzen die räumliche Ausweitung sehr“. Mit Unterstützung der Eltern krebskranker Kinder entsteht vielerlei Selbstgemachtes wie Marmeladen, Kekse, Torten oder auch Selbstgestricktes, warme Socken und Mützen und natürlich ein großes Sortiment an Weihnachts- und Adventsdekorationen. Der Erlös kommt den betroffenen Kindern und deren Eltern zugute.