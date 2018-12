Weihnachtsausstellung im milk-Ressort Göfis

MiKuRa nennt sich die Ausstellung, die derzeit im Göfner milk-Ressort gezeigt wird.

GÖFIS Es werden Kunstwerke der Künstler Richard Bösch, Christian Geismayr, Sonia Gansterer, Harald Gfader, Heinrich Salzmann, Christine Lingg, Rouven Dürr und Michael Mittermayer ausgestellt. Das Besondere: Jeder Künstler hat die Möglichkeit, maximal 24 Werke zu präsentieren, die Kunstwerke unterliegen einer Preisgrenze, können gekauft und gleich mitgenommen werden. Zudem wurde das neueste Werk der milk-Edition – eine signierte Druckgrafik von Marbod Fritsch – aufgelegt. Die Druckgrafik wird jedes Jahr von einem anderen Künstler in einer Auflage von 90 Stück gestaltet.

Bei der Ausstellungseröffnung begrüßte Harald Gfader, Obmann des Vereins milk-Ressort Göfis, unter anderem auch den neuen Bürgermeister Thomas Lampert, stellte die ausstellenden Künstler vor und der Göfner 4-Xang umrahmte den Abend mit adventlichen Liedern. Die rund 70 Besucherinnen und Besucher nahmen gerne am Quiz teil. Über den ersten Preis, eine Druckgrafik von Marbod Fritsch, freuten sich Anita und Michael Wittwer, den zweiten Preis, ein signiertes Buch von Harald Gfader, ging an Annabel Schöch und den dritten Preis konnte Martin Terzer in Empfang nehmen.