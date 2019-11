Weihnachtsausstellung im Gartahüsle

Claudia Schneider-Rella und Michaela Mayer-Mandl luden zum Adventmarkt.

Dornbirn. Den wohl kleinsten Weihnachstmarkt der Welt besuchten vergangenen Samstag zahlreiche Besucher an der Raiffeisenstraße in Dornbirn.

Bereits vor ein paar Jahren erstand Claudia Schneider-Rella ein altes Gartenhäuschen, das nun in neuem Glanz erstrahlt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Michaela Mayer-Mandl und mit Hilfe ihrer Ehemänner renovierten die beiden Hatlerinnen das alte Schmuckstück und verwandelten es in einen pittoresken Ausstellungsraum für ihre Handarbeiten. Beide Damen sind seit vielen Jahren kreativ tätig und haben sich mit ihrem besonderen Häuschen einen langjährigen Traum erfüllt.

Mit einem kleinen und feinen Weihnachtsmärktle wurde das „Gartahüsle“ nun offiziell eingeweiht. Die begeisterten Besucher hatten dabei die Gelegenheit durch ein schönes Sortiment an selbstgemachten Accessoires, handgefertigten Karten, liebevollen Geschenksideen oder Gestricktes für Groß und Klein zu stöbern und sich mit originellen Weihnachtsgeschenken einzudecken.

Für alle die den kleinen Weihnachtsmarkt verpasst haben, gibt es jeweils am Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr und am Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr bzw. nach telefonischer Vereinbarung (0664/4295882 oder 0664/3933516) die Möglichkeit, das Gartahüsle in der Raiffeisenstraße 30 zu besuchen.