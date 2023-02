Weihnachts-Spendenaktion des Lecher Handels war voller Erfolg

€ 4.000 für Hilfsprojekt „PAX“: Die Raiffeisenbank Lech und der Lecher Handel spendeten den ganzen Dezember lang pro verkauften Lechgutschein € 1,- an das Caritasprojekt „PAX“.

„Wir sind glücklich, dass unsere Aktion so gut angekommen ist und wir mit unserem Beitrag die Not etwas lindern können “, sagt Liz Pfefferkorn, Sprecherin der Kaufmannschaft Lech.

Die Spenden kommen folgenden Projekten zugute:

• Nothilfe für Flüchtlinge in Moldau

• Mobile medizinische Betreuung in Lemberg

• Zusätzliche Betreuungsnachmittag in den Lerncafés im Bezirk Bludenz