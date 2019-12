Weihnachts-Show mit Helene Fischer

Auch dieses Jahr beschenkt die Schlager-Queen Helene Fischer ihre Fans wieder mit einer großen Weihnachts-Show und zahlreichen Gästen.

In der 180-minütigen "Helene Fischer-Show", die das ZDF am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr ausstrahlt, erwartet die Zuschauer ein abwechslungsreiches Programm aus viel Musik und spektakulärer Artistik, überraschenden Duetten und besonderen Inszenierungen. Helene Fischer hat sich rar gemacht in den letzten Monaten und sich eine Auszeit gegönnt.