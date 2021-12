Weihnachts-Geschenk für die VEU Feldkirch

4:2-Heimsieg der Lampert-Mannschaft gegen EC Kitzbühel.

Die BEMER VEU Feldkirch gewinnt das Westderby gegen die Kitzbühler Adler mit 4:2. Bei Feldkirch fehlten im letzten Heimspiel des Jahres 2021 die beiden Legionäre Marcell Revesz und Antons Trastasenkovs in der Aufstellung. So musste Headcoach Michael Lampert die Sturmreihen etwas umstellen.

Gleich zu Beginn des Schlussabschnittes treffen die Gäste im Powerplay zum 1:2 und drücken auch danach weiter. Die Heimmannschaft lauerte auf Konter und ließ den Gästen ein wenig die Initiative. In der 46 Spielminute erzielt Patrick Bolterle im Powerplay das 3.1 für die VEU. Doch die Adler können nur wenig später, ebenfalls in Überzahl antworten und den Abstand wieder auf einen Treffer reduzieren. Ein Powerplay der VEU das gleich nach dem Treffer der Gäste beginnt bringt nichts Zählbares ein und so bleibt es weiter spannend. Der KEC wirft in den letzten Minuten alles nach vorne und nimmt auch das Risiko, den Torhüter durch einen Feldspieler zu ersetzen in Kauf. Die Montfortstädter kämpfen gegen die andrückenden Tiroler und können sich immer wieder befreien. 31 Sekunden vor der Schlusssirene macht VEU Kapitän Dylan Stanley mit seinem Empty Net Treffer den Sack endgültig zu.