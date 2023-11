Weihnachtlicher Glanz für Rankweil

Mitarbeiter des Rankweiler Bauhofs haben insgesamt fünf Weihnachtsbäume am Marktplatz, bei der Basilika, der Kirche Brederis und beim Haus Klosterreben aufgestellt. Die Illuminierung der Bäume erfolgt zum ersten Adventwochenende.

Die Tannen in Brederis, bei der Basilika und vor dem Marktplatz (an der Bahnhofstraße) wurden per Gemeinde-LKW aus den Gärten der Rankweiler Spenderfamilien Brändle, Schnetzer und Kicker angeliefert. Die Tannen direkt am Marktplatz und beim Haus Klosterreben wurden von der Roman Rauch GmbH gespendet. Mit bis zu 250 LED-Glühbirnen geschmückt, bringen die Nadelbäume weihnachtliche Stimmung in die verschiedenen Ortsteile.