Weihnachtlicher Glanz für Rankweil

Mitarbeiter des Rankweiler Bauhofs haben vergangene Woche Weihnachtsbäume am Marktplatz, bei der Basilika der Kirche Brederis und beim Haus Klosterreben aufgestellt. Die Illumination der Bäume und der weihnachtlichen Straßenbeleuchtung wird am Freitag, 26. November, erfolgen.

Die fünf Tannen wurden vergangenen Donnerstag per Gemeinde-Lkw aus den Privatgärten der Spenderfamilien Maissen (Brederis), Stemmer und Carugati (Zwischenwasser) angeliefert und unter fachkundiger Leitung des ehemaligen Försters Alfred Kleboth aufgestellt. Mit bis zu 250 LED-Glühbirnen geschmückt, bringen sie weihnachtliche Stimmung in die verschiedenen Ortsteile.

Zudem werden ab dem ersten Adventwochenende rund 40 beleuchtete Sterne an den Straßenlaternen sowie einige leuchtende Girlanden zum Spaziergang im Ortszentrum einladen. Die Weihnachtsbeleuchtung in Rankweil basiert auf energiesparender LED-Technologie und wird nur an ausgewählten Plätzen im Ortszentrum eingesetzt. Sämtliche Tannenbäume – auch jene, die im Jänner an den Sammelstellen abgegeben werden – werden zu Brennholz und kompostiert.