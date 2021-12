Weihnachtliche Stimmung in Göfis

Auch in diesem Jahr wird in Göfis wieder jeden Tag ein neues Adventfenster geöffnet.

Der Adventskalender der besonderen Art wird in Göfis auch in diesem Jahr wieder organisiert und die Pfarre St. Luzius lädt zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest zu einem gemütlichen Abendspaziergang durch die Gemeinde. Jeden Tag kann dabei ein neuer Adventsgruß bewundert werden und so bietet sich, gerade in der momentanen Situation, wieder die Möglichkeit einen ausgiebigen Familienspaziergang durch den Ort mit Bewegung an der frischen Luft einzuplanen. Die Adventfenster sind bis zum Dreikönigstag jeweils von 17 bis 22 Uhr beleuchtet.

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest lädt auch der bugo-Garten in diesem Jahr wieder zu einem Besuch ein. Unter dem Motto „Sehnsucht“ erwartet die Besucher eine Entdeckungsreise auf dem Weg zur Krippe. Eine weitere wunderbare Möglichkeit, echte Adventstimmung zu bekommen, bietet dazu die besinnliche Feierstunde am 8. Dezember um 18 Uhr in der Pfarrkirche. Auch die Kinderkrippenfeier darf in diesem Jahr nicht fehlen und so sind am 24. Dezember in und rund um die Göfner Kirche alle eingeladen, sich auf unterschiedliche Weise von Weihnachten berühren zu lassen. MIMA