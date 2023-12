Weihnachtliche Lichtblicke in Altach

Am kommenden Montag, 18. Dezember dreht sich beim traditionellen Lichtblicke-Abend in der Altacher Pfarrkirche wieder alles rund um den guten Zweck.

Im Jahr 2001 fand der erste Lichtblicke-Abend in der Altacher Kirche statt und auch noch heute begeistert diese Idee mehr denn je. Und so laden die Organisatoren auch in diesem Jahr wieder zu einem unvergleichbaren Abend in die Pfarrkirche ein. Interpreten aus ganz Vorarlberg, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und zum Teil von noch weiter her, stellen sich in den Dienst der Sache und sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Die Gäste, die von Anfang an jeden Platz und manchmal noch etwas mehr besetzen, beweisen Jahr für Jahr eine Großherzigkeit die seines Gleichen sucht und helfen mit ihrem finanziellen Beitrag, das Leid von Mitmenschen etwas erträglicher zu machen.