Weihnachtliche Krippenausstellung im SchlÃ¶ssle

Im besonderen Ambiente des Junker Jonas Schlössle fand die traditionelle Krippenausstellung statt.

Neben rund 13 Kursabenden steckt dabei in jeder Krippe auch viel Liebe zum Detail. Ob beim geschindelten Dach des Geburtsstalles bis hin zu den fein gearbeiteten Figuren. An die 60 Krippen standen so in diesem Jahr im gesamten Jonas Schlössle und wurden von den zahlreichen Besuchern begutachtet.

Seit August liefen dabei die Krippenbaukurse – an drei Tagen in der Woche fanden diese statt. An einem Tag in der Woche waren auch die Kinder zu einem eigenen Krippenkurs eingeladen und auch deren Exemplare wurden auf der Ausstellung im Jonas Schlössle ausgestellt. Erstmals in diesem Jahr wurde im Herbst auch ein „Sanierungskurs“ angeboten, bei welchem ältere Bauwerke aufgefrischt wurden. Im Rahmen der diesjährigen Krippenausstellung wurden sämtliche Krippen wieder festlich geweiht und im „Krippenkaffee“ trafen sich die Krippenfreunde zu einem geselligen Hock. MIMA