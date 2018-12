Weihnachtliche Klänge

Die Bürgermusik Schwarzach lud zum traditionellen Konzert in die Pfarrkirche.

Bereits am ersten Adventsonntag stimmten die knapp 40 Musikantinnen und Musikanten der Bürgermusik eine große Zahl an Konzertbesuchern auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Erstmals aktiv dabei waren in diesem Jahr die beiden Jungmusikanten Felix Schneider (Tenorhorn) und Luis Knapp (Tuba). Kapellmeister Eckhard Mayr lud dieses Jahr den Projektchor unter der Leitung von Anita Hosp zur Mitwirkung beim Konzert ein. Abwechselnd mit dem Blasorchester trugen die 13 Sängerinnen, begleitet von Handorgel-, Gitarren-, Klavier- und Cajónklängen, bekannte weihnachtliche Lieder vor.