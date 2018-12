Weihnachtliche Klänge zum 1. Advent

Pünktlich zum 1. Adventwochenende gab die Rütner Chorgemeinschaft ihr Adventkonzert in der VS-Emsreute.

Mit einer wunderbaren Weihnachtsgeschichte von Angelika Stubner, wurden vor allem die Kinder in die zauberhafte Märchenwelt Weihnacht entführt. Martin Stock erzählte aus dem Buch, wie der Weihnachtsmann bei seinem Flug über den Südpol sein rotes Buch verliert, in dem die Wünsche aller Kinder notiert sind. Von Pinguinen erzählt die Geschichte, die das Buch finden und all die geheimnisvollen Figuren, die sich darin befinden, aus Eis und Schnee nachbauen. Die Sänger der Chorgemeinschaft adelten den Abend vor dem ersten Advent mit ihren Liedern, die in den Herzen der Zuhörer den Zauber der Weihnacht erweckten. Die Turnhalle der Rütner Volksschule war bis auf den letzten Platz besetzt, Familien und Freunde der Schüler und der Chorgemeinschaft hatten sich eingefunden, um sich gemeinsam auf Weihnachten einzustimmen.