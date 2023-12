Weihnachtliche Festmusik: Adventkonzert des Musikvereines Lochau

Lochau. Zum traditionellen „Konzert zur Adventszeit“ laden der Musikverein Lochau und der Kulturausschuss der Gemeinde am Donnerstag, dem 14. Dezember, um 19 Uhr in die Pfarrkirche Franz Xaver Lochau.

Festliche blasmusikalische Klänge im stimmungsvollen Ambiente des Kirchenraumes, die Musikanten haben unter der Leitung des Kapellmeisters Harald Schele ein sehr abwechslungsreiches Programm einstudiert. So warten auf die Besucher Stücke wie Majestic Prelude, Hänsel und Gretel (Engelbert Humperdinck), Sogno di Volare, We Are the World (Lionel Richie und Michael Jackson), A Most Wonderful Christmas oder Sweet Bells Fantasy (Martin Scharnagl). Den krönenden, beeindruckenden Abschluss bilden bekannte Weihnachtslieder.