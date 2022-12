Weihnachtliche Festmusik: Adventkonzert des Musikvereines Lochau

Lochau. Zum traditionellen „Konzert zur Adventszeit“ laden der Musikverein Lochau unter der Leitung des Kapellmeisters Harald Schele und der Kulturausschuss der Gemeinde am Donnerstag, 15. Dezember, um 19 Uhr in die Pfarrkirche.

Festliche blasmusikalische Klänge im stimmungsvollen Ambiente des Kirchenraumes, auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches, schönes Programm mit Stücken wie Golden Winds, Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, You Raise Me Up, Crazy for Christmas, One Moment in Time und Baba Yetu sowie altbekannte Advents- und Weihnachtslieder zum krönenden Abschluss.