Wei(h)nachtl auf Schloss Wolfurt

Das Rathaus Wolfurt lädt mit der Winzerei Bewusstwein OG und dem Verein NDG ein, die Vorweihnachtszeit im Schlosshof zu genießen.

Auch das Christkind hat seinen Briefkasten am 09.12. beim Schloss aufgestellt. Wofür seid ihr dankbar? Schreibt es zuhause auf und werft euren Brief gerne am 09.12. in den Briefkasten vom Christkind! Denkt daran eure Adresse draufzuschreiben.