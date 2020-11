"Weihnachten in die Tasche gepackt": MO Catering bringt Weihnachtsfeier nach Hause

Da Weihnachtsfeiern heuer nicht stattfinden können, hat sich MO Catering etwas überlegt: Die Kulinarik-Tasche mit Zutaten und Rezept für ein mehrgängiges Menü.

MO Catering bietet dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit gleich zwei Specials an - nicht nur eine Box mit hausgemachten Weihnachtskeksen, sondern auch ein neues Highlight: Die Kulinarik-Tasche.

"Weihnachten in die Tasche gepackt"

Regionales Weihnachtsmenü

Die Kulinarik-Tasche ist nicht nur eine tolle Idee, sie soll auch nachhaltig sein: "Wir haben ganz viel Wert darauf gelegt, dass alles, was in der Tasche ist, so gut wie möglich aus Vorarlberg und, wenn nicht anders möglich, zumindest aus Österreich kommt", verdeutlicht Marco Geser. Damit soll auch die heimische Wirtschaft unterstützt werden.