Weihnachten im schuhkarton - Sammelpunkt Klostertal

Der Familienverband Klostertal beteiligt sich, in Kooperation mit dem Museumsverein Klostertal, an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Am Samstag, 7. November und Freitag, 13. November können die gefüllten Schuhkartone im Klostertal Museum abgegeben werden.

Wie wird so ein Schuhkarton gepackt? Bei „Weihnachten im Schuhkarton“, einer Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse, kann jeder mitpacken und einem bedürftigen Kind damit mehr als nur einen Glücksmoment schenken.

Bunte Mischung

In sechs Schritten wird auf der Homepage www.die-samariter.org erklärt, wie der Karton gepackt werden soll. Der Inhalt soll eine bunte Mischung sein. Kleidung, Kuscheltier, Hygienartikel, Spielzeug, Süßigkeiten, Schulmaterialien und persönliche Grüße können eingepackt werden. Am besten sich auf der Homepage einklicken und die hilfreichen Tipps lesen – dann klappt es sicher mit einem tollen „Weihnachten im Schuhkarton“ für ein Kind, das sich sicher über die Überraschung freut. DOB

„Weihnachten im Schuhkarton“ – Abgabe

Klostertal Museum Wald a. A.

Samstag, 7. November

Freitag, 13. November