Weihe von Abt Vinzenz Wohlwend in der Abteikirche Mehrerau

Der gebürtige Liechtensteiner Vinzenz Wohlwend folgt auf Anselm van der Linde als Abt der Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau und wird damit als Praeses natus zum Oberhaupt der internationalen Zisterzienserkongregation von Mehrerau.

Mit der Abtweihe am 2. Jänner feiern die Zisterzienster Wohlwends Installation in seinem Amt als Abt von Wettingen und Prior von Mehrerau. Offiziell als Abt installiert wurde er bereits am 23. November. Außerdem ist er als Oberhaupt der Territorialabtei am Bodensee auch Oberhaupt der Mehrerauer Kongregation, einem internationalen Zusammenschlusses von Zisterzienserabteien.