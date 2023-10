Weichenstellungen bei Russmedia Österreich

In den kommenden Monaten wird es in der Geschäftsführung von Russmedia Österreich und der Chefredaktion der Vorarlberger Nachrichten zu einem personellen Übergang kommen.

“Dies ist für uns in der 104-jährigen Geschichte von Russmedia ein bedeutsamer Moment des Abschieds und des Neuanfangs”, wie es Geschäftsführer Eugen A. Russ in einer Information an die 450 Mitarbeitenden am Mittwochvormittag ausdrückte. Gerold Riedmann wird Russmedia auf eigenen Wunsch per Ende März 2024 verlassen, um eine neue Herausforderung als Chefredakteur bei der Tageszeitung Standard anzunehmen.