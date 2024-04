Weibliche Doppelspitze beim Rotem Kreuz

Beim Roten Kreuz in Lustenau hat erstmals ein rein weibliches Führungsteam übernommen. Nadine Fitz (38) heißt die neue Kommandantin. Magdalena Lang (24) ist ihre Stellvertreterin.

Lustenau Schon früh hat sich bei Nadine Fitz und Magdalena Lang ihre Leidenschaft für das Rote Kreuz abgezeichnet. „In meiner Familie war jeder beim Roten Kreuz, ich bin damit groß geworden und habe ziemlich früh bei der Jugendgruppe mitgemacht“, erinnert sich Nadine Fitz, die neue Kommandantin des Roten Kreuzes in Lustenau. Bei ihrer Stellvertreterin Magdalena Lang (24) war der Einstieg anders. „In meiner Schule war ein Mädchen, dass beim Roten Kreuz dabei war, irgendwann habe ich sie angesprochen und mich bei ihr erkundigt, wie ich mithelfen kann“, erzählt die neue Stellvertreterin. Beide erklären, dass es für sie als Hobby begann, man mit der Zeit zusammenwächst und das Helfen zur Leidenschaft wird. „Wenn wir nicht zu Hause, oder bei der Arbeit sind, findet man uns hier im Rettungsheim“, sagt Nadine lächelnd. „Es ist unsere zweite Heimat geworden.“

Weibliches Führungsteam

Geplant haben es die beiden sympathischen jungen Frauen nicht. Doch manchmal kommts im Leben eben anders als gedacht. „Nachdem unser voriger Kommandant seinen Rücktritt bekannt gab, fragten mich einige Mitglieder, ob ich dieses Amt übernehmen möchte“, erzählt die neue Kommandantin. Nach Abstimmung mit ihrem Partner ging sie zu ihrer Rotkreuz-Kollegin Magdalena Lang. „Für mich war klar, dass ich es nur übernehmen werde, wenn Magdalena meine Stellvertreterin wird. Auf sie kann ich mich zu hundert Prozent verlassen und hab volles Vertrauen in sie“, beginnt die Herzblut Sanitäterin zu erzählen. Auch Magdalena, die dafür sorgt, dass immer ein Rettungsauto mit Sanitätern einsatzbereit ist, wusste gleich: Wenn, dann nur mit Nadine. Nachdem ihr Wahlvorschlag angenommen und sie von den Mitgliedern gewählt wurden, stand fest: Nadine Fitz und Magdalena Lang führen die Abteilung in Lustenau als erstes weibliche Kommandantinnen-Team in Vorarlberg.

Rettungsheim für jeden willkommen

Was sie denn anders als ihre männlichen Vorgänger machen werden? „Die Strukturen, Abläufe und Vorgaben bleiben selbstverständlich dieselben. Wir bringen lediglich einen gewissen weiblichen Touch mit und werden mit Feingefühl für alle da sein“, erklärt Magdalena. Den zwei Frauen ist es wichtig, das Rote Kreuz etwas präsenter in der Öffentlichkeit zu machen. „Zudem wollen wir, dass sich jedes unserer 164 Mitglieder wohl bei uns fühlt und das Rettungsheim mitgestalten kann“, erklärt Nadine. „Jeder ist bei uns willkommen.“ Denn die Arbeit, die sie hier täglich im Dienst der Menschen leisten, kann für die beiden nicht schöner sein. „Ich empfinde es als ein großes Privileg, die Fähigkeit zu haben, anderen Menschen helfen zu können.“ Aus der Ruhe bringt die routinierten Sanitäterinnen nicht mehr viel. „Wenn der Pager geht, wissen wir schon in etwa, was uns am Einsatzort erwarten wird“, sagt Magdalena. Bereits im Rettungsauto wird besprochen, wer was übernimmt, damit dann beim Patienten alles ganz schnell geht.

Für Menschen da sein

Nadine und Magdalena arbeiten wie der Großteil der Sanitäter ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Viele Stunden, Abende und Nachtschichten investieren sie aus Liebe zu den Menschen, wie sie betonen. Magdalena schreibt die Dienstpläne und organisiert, dass ständig ein komplettes Auto einsatzbereit ist. „Die Dienste haben sich verändert. Die Einsätze nehmen zu. Es kommt vor, dass man um 18:30 zum ersten Einsatz fährt und dann durchgehend bis um 6:30 in der Früh dran ist“, so Nadine. Tagsüber arbeitet Nadine als Grafikerin bei der Stadt Hohenems und Magdalena in einem Back Office. Beide fahren weiterhin Einsätze. „Es bleibt eigentlich alles beim Alten. Lediglich unsere Termine am Abend sowie die Verantwortung nehmen deutlich zu“, lächelt Magdalena. Sobald sie jedoch nach Hause kommen, sind sie am liebsten mit ihren Partnern und Familien zusammen. Beide sind stolz darauf, Teil der großen Rotkreuz-Familie zu sein. „Wir sind leidenschaftliche Rotkreuzler und wollen das in die Öffentlichkeit hinaustragen. Zu helfen ist ein unglaublich schönes Gefühl.“ Beide wissen, dass sie gemeinsam diese große Aufgabe als neues Kommandantinnen-Duo bestens meistern werden. Bvs

Zu den Personen

Nadine Fitz

22.4.1986

Beim Roten Kreuz seit 1997

Ausgebildete Sanitäterin seit 2003

Partner

Hobbys: Zeit mit Familie verbringen

Magdalena Lang

9.2.2000

Beim Roten Kreuz und Sanitäterin seit 2018

verheiratet