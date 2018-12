Wegkreuzweihe und Advent im Wald

Zum Advent im Wald lud der Kirchenchor, die Bürgergemeinschaft und der Musikverein Meiningen

Meiningen Auf Einladung der Agrargemeinschaft fand heuer die Segnung des neu restaurierten Wegkreuzes statt. Besinnliche Adventlieder mit Instrumentalbegleitung versetzten die Besucher anschließend in vorweihnachtliche Stimmung. „Alle Chorsätze die gespielt und gesungen wurden sind Kompositionen von Lorenz Maierhofer“, verrät Chorleiter Wolfgang Liepert. Von „Seht, am Himmel steht ein Stern“ über Stille, stille, kein Geräusch gemacht“vom Flötenduo, bis hin zum „Adventjodler“ war alles mit dabei.

Mit der Lesung zum Thema „Zeit“ war der Kirchenchor am Puls der Zeit. Viele Frauen hatten auch heuer wieder fleißig Kekse gebacken, diese konnten beim anschließenden gemütlichen Beisammensein gemeinsam mit einem Tee mit oder ohne Schuss genossen werden. „Wir freuen uns das auch nach über 25 Jahren immer noch so viele Meininger den Weg am dritten Adventsonntag zu uns finden und wünschen allen Besuchern eine fröhliche Weihnachtszeit“, so die Mitglieder des Kirchenchors.