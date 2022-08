Wegen Rasern: Temporäre Nachtsperre für Färbergasse

Seit Mai 2022 gibt es in der Färbergasse ein temporäres Fahrverbot. Zwischen 20 und 5 Uhr dürfen nur Anrainer die Straße nutzen.

Raser führten zum Fahrverbot

Die Regelung ist eine Reaktion von Bürgermeisterin Andrea Kaufmann auf zahlreiche Raser-Beschwerden von Anrainern: Immer wieder fuhren getunte Autos mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße. Es gehe hier wirklich darum, die "extreme Tuner- und Raserszene" im Wohngebiet in Schach zu halten, so Stadtrat Julian Fässler (ÖVP) gegenüber VOL.AT. Diese hätten mit gefährlichen Manövern und Lärm für enorme Beschwerden gesorgt. Mit ihrem Fahrverhalten hätten sie zudem Fußgänger gefährdet.

So denken Vorarlberger

"Ich finde es super, weil grade am Abend ist hier unheimlicher Lärm von irgendwelchen halbstarken Jugendlichen mit getunten Autos, die hier zum McDonald's fahren und meinen, das sei eine Rennstrecke", meint Maria Ledwig, die selbst einmal an der Straße wohnte. "Für die Anwohner ist es sicher gut." Man könne auch andere Straßen nutzen.

"Hier ist ein Industriegebiet, hier müssen 24/7 manche durchfahren" , meint Oliver Hartmann, der selbst bei der Färbergasse arbeitet. "Die Idee, um Lärm zu vermeiden, ist schon schön." Wenn man dadurch Firmen behindere, sei dies nicht so gut. Auch bei ihr in der Moosmahdstraße gebe es solche Probleme mit Rasern, erklärt Hermine Rhomberg. "Ob das was bringt, das ist die andere Frage." Jeder, der etwa zu einer Tiefgarage zufahren müsse, müsse dies auch nachts tun können.