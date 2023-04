Wegen Bludenz läuft: Straßensperren im Zentrum

Das Zentrum in der Alpenstadt ist am Sonntag für den Verkehrt gesperrt.

Bludenz läuft wieder einem Laufspektakel der Extraklasse entgegen. Über 3000 Läufer*innen werden in der Alpenstadt zum Sport-Großevent erwartet. Um die Veranstaltung wie gewohnt sicher und problemlos organisieren zu können, braucht es umfangreiche Straßensperren.

Der Bereich Innenstadt, insbesondere Teilstücke der Hauptdurchzugsstraßen (Werdenberger-, Wichner- sowie Untersteinstraße) sind von Samstag, 29. April, 13 Uhr bis Sonntag, 30. April, 20 Uhr situativ gesperrt. Die Laufstrecke entlang der Klarenbrunn-, Mokrystraße, Unterer Illrain, Oberer Illrain, Fabriksweg, Gerberstraße, Austraße, Ignaz-Wolfstraße, ist am Sonntag von 9 bis 17 Uhr gesperrt. Für die Haupt- und Kinderbewerbe werden Bereiche der Schiller-, Jeller-, Kapuziner- und Zürcherstraße sowie der Herrengasse am Sonntag von 8 bis 17 Uhr gesperrt.

Die Einbahnregelungen in der Ignaz Wolfstraße zwischen den Kreuzungen mit der Ried- und Hermann- Sanderstraße sowie in der Pulverturmstraße zwischen den Kreuzungen mit der Bahnhof- und Wichnerstraße ist am Sonntag von 9 bis 14 Uhr aufgehoben.

Der Bahnhof ist von Westen normal über die Fohrenburgstraße erreichbar, von Bürs kommend über die Bürser Brücke, Bahnhofstraße, Kasernplatz und Fohrenburgstraße. Der Park- und Rideparkplatz Mokry ist am Sonntag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr nicht erreichbar.

Die Umleitungen sind ausreichend beschildert. Es wird empfholen, großräumig über die Autobahn A14 auszuweichen. Bei den kritischen Verkehrspunkten werden Einsatzkräfte, auch für persönlichen Rat und Umleitungstipps, zur Verfügung stehen.

Im Zuge der Veranstaltung kommt es ebenfalls zu Behinderungen beim Betrieb der Buslinien. Bei der Stadtbuslinie 502 und 503 kommt es am Samstag, ab 13 Uhr, zu Einschränkungen. Die Haltestellen Riedmiller- und Sparkassenplatz können nicht mehr angefahren werden. Das gleiche gilt für die Linie 720, die vom Klostertal nach Bludenz führt. Am Sonntag ist ab 9 Uhr die Linie 502 außer Betrieb bis zur Aufhebung der Sperre um ca. 17 Uhr. Die Linie 504 verkehrt bis voraussichtlich 17 Uhr nur in Bürs. Bei der Linie 720 in Fahrtrichtung Bludenz ist die letzte anfahrbare Haltestelle beim Autohaus Gunz. In Fahrtrichtung Klostertal kommt es zu geringfügigen Verzögerungen, aber alle Haltestellen werden angefahren. Die detaillierten Informationen dazu sind auf den Infomonitoren beim Bahnhof Bludenz und in den Bussen ersichtlich.

Straßensperren:

Sperre Schillerstraße (zwischen Werdenberger- und Kapuzinerstraße), Kapuzinerstraße (zwischen Schiller- und St. Peterstraße), Untersteinstraße (zwischen Sparkassenplatz und Kronenhaus-Tiefgarage):

Samstag, 29. April, 13 Uhr bis Sonntag, 30. April, 20 Uhr



Sperre der unteren Wichnerstraße, Mokrystraße, Unterer Illrain, Oberer Illrain, Fabriksweg, Klarenbrunn-, Gerber- und Austraße:

Sonntag, 30. April, von 9 bis 17 Uhr



Sperre von Bereichen der Schiller-, Jeller-, Kapuziner-, Unterstein- und Zürcherstraße sowie der Herrengasse:

Sonntag, 30. April, von 9 bis 17 Uhr



Stadtdurchfahrt von Osten in Richtung Westen und umgekehrt: