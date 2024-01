Wegen Blitzeis - Hier kam sogar ein Streuwagen von der Straße ab

In der Steiermark haben Niederschläge in Verbindung mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vor allem südlich der Mur-Mürz-Furche Dienstagfrüh für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt.

Über 120 Einsätze

Das Blitzeis sorgte laut dem Landesfeuerwehrverband in der zweiten Nachthälfte für ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Von Mitternacht bis in die frühen Vormittagsstunden wurden in der Landesleitzentrale "Florian Steiermark" in Summe 121 Einsätze - ohne jene der Berufsfeuerwehr Graz - erfasst. Es waren vorwiegend Fahrzeugbergungen durchzuführen. Die meisten Unfälle dürften laut Landesfeuerwehrverband glimpflich verlaufen sein. In Summe waren 98 Feuerwehren mit rund 450 Kräften im Einsatz. Der Schwerpunkt lag in den Feuerwehrbereichen Graz-Umgebung, Weiz und Hartberg, gefolgt von Feldbach, Deutschlandsberg und Voitsberg. Im Laufe des Vormittags verbesserte sich die Situation signifikant, weil die Temperaturen deutlich in den Plusbereich stiegen.