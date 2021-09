Wegen 3G-Kontrolle: Gast schlug auf Hotelbetreiber ein

Ein Zwischenfall im Liechtensteiner Malbun sorgt für Aufregung: Ein Gast, der beim Betreten eines Hotels keinen Test vorweisen wollte, prügelte auf den Hoteldirektor ein.

Der Gast wollte am Samstagabend gegen 19 Uhr mit Begleitung das Hotel in Malbun betreten und wurde beim Eingang auf die aktuell geltende 3G-Regel hingewiesen. In Folge kam es erst zu einer verbalen Auseinandersetzung, anschließend begab sich der Mann hinter die Rezeption und verpasste dem Hoteldirektor eine Ohrfeige und Faustschläge gegen die Brust sowie den Hals- und Nackenbereich. Der rabiate Gast verschwand anschließend samt Begleitung in unbekannte Richtung.