Weg zum Super Bowl: Bradys Bucs erreichen die Play-offs

Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers haben ihren ersten Matchball für den Play-off-Einzug in der Football-Profiliga NFL spektakulär genutzt.

Im Duell mit Verfolger Carolina Panthers setzte sich das Team um den Star-Quarterback dank eines starken vierten Viertels mit 30:24 durch, am Anfang des Schlussabschnitts hatten die Bucs noch 10:21 zurückgelegen.

"Das fühlt sich großartig an. Ich bin richtig stolz auf unser Team. Wir haben einige schwierige Momente in den letzten Monaten gemeistert", sagte Brady.

Drei Touchdownpässe

Durch den Erfolg machte der Super-Bowl-Gewinner von 2021 den Sieg in der NFC South trotz mäßiger Bilanz bereits vor dem letzten Spieltag perfekt. Brady (45), der im 14. Jahr in Folge in den Play-offs steht, steuerte zum achten Sieg seines Teams im 16. Saisonspiel drei Touchdownpässe bei und blieb ohne Interception.