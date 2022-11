Brady-Show bei NFL-Debüt in München: Buccaneers besiegen Seahawks

Superstar Tom Brady winkte lächelnd den fast 70 000 Fans zu, ehe er mit dem Football des ersten NFL-Spiels auf deutschem Boden in der Hand in den Katakomben der Münchner Allianz Arena verschwand.

"Es war eine großartige Atmosphäre, es fühlte sich elektrisierend an. Ich hoffe, die deutschen Fans haben bekommen, was sie wollten", schwärmte der beste Footballspieler der Geschichte am Sonntag nach dem 21:16 seiner Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks.

"Kann nicht erwarten, wieder zurückzukommen"

Das erste Hauptrundenspiel der National Football League in Deutschland fand vor einer fulminanten Kulisse statt, welche auch die Stars aus Übersee so schnell nicht vergessen werden. "Die Energie war großartig. Ich kann es nicht erwarten, wieder zurückzukommen. Es wäre toll, wenn die NFL hier wieder hinkommen würde", sagte Bradys Teamkollege Julio Jones bei DAZN und lobte die Begeisterung der Zuschauer: "Ich wusste, dass es so groß werden würde, aber nicht in diesem Ausmaß."