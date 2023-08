"Weg von Einmalzahlungen zu strukturellen Erhöhungen"

Schwarzach Jakob Sturn, Ökonom am Momentum-Institut, sagt bei Vorarlberg LIVE, dass Österreichs Pensionssystem ein "sehr sicheres" sei.

"Natürlich steigen die Ausgaben für die Pensionen in Zukunft stärker an, aber unsere Pensionen finanzieren sich ja aus der Wirtschaftsleistung. Und die wird in Zukunft auch steigen."