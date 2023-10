Weder Wien noch New York, sondern Dornbirn

Die Veranstalter des Festival zur Entwicklung der Zukunft zogen eine positive Bilanz.

Insgesamt 900 Besucher nahmen an den 22 Veranstaltungen des FEZ 23 teil. Für großen Gästeandrang in den Sägenhallen in Dornbirn sorgten dabei insbesondere die außergewöhnliche Dinner-Performance von honey & bunny, das Beet zum Ernten von Biogemüse vom Vetterhof, die Wiedereröffnung des designforum Vorarlberg und die Eröffnung des erste Materialteillagers im Westen Österreichs.

Dass die Transformation der ehemaligen Industriehallen in ein Zentrum für Kreativwirtschaft und Innovation gelungen ist, beweisen auch Einschätzungen von Gästen und Partnern: „So eine Veranstaltung, in so einem Raum, das hat es weder in Wien noch im Museum of Modern Art in New York je gegeben“ – fasst etwa Martin Habelsreiter vom mitwirkenden Performance- bzw. Food-Design-Kunstduo honey & bunny seine Eindrücke euphorisch zusammen. Generell war die Begeisterung der Programm- und Kooperationspartnern für den Veranstaltungsrahmen durchwegs groß: „Ich habe noch nie an einem so tollen Ort vorgetragen. Es gibt keinen besseren Raum, um über die Zukunft zu reden, als diesen“, betont Angela Jannelli, die Direktorin des Historischen Museums Frankfurt.