Wedding Workshop im Ländle Drum prüfe, wer sich ewig …

Es sollte der schönste Tag im Leben werden.

Viele Gedanken darüber wie man Brautpaaren helfen kann, eine auf Sie zugeschnittene und perfekte organisierte Hochzeit selbst zu planen ohne gleich einen teuren Wedding Planer zu engagieren, machte sich im Vorjahr Katharina Rieplhuber (35). Im März 2020 war die Idee des Wedding Workshop für zukünftige Brautpaare geboren. Die Jungunternehmerin bringt 18 Jahre Erfahrung in der gehobenen Hotelerie und Gastronomie mit. „Die meiste Weddingplaner Erfahrung habe ich in Irland im Ashford Castle und drei weiteren Hotels gemacht. Alle 4 Hotels haben denselben Besitzer. Kurzum, wer in einem dieser Hotels geheiratet hat, bekam automatisch seinen „Hauseigenen Wedding Planner“, nämlich mich, an die Seite gestellt und ich durfte alleine alles planen. Oft fanden sechs Hochzeiten in einer Woche statt“, erzählt Katharina Rieplhuber und lächelt. Nach 2 Jahren entschied sie sich als Sommeliere in den Restaurant- Alltag zurück zu kehren, wo sie auch viele Hochzeiten begleitet hat. Heute ist sie froh ihr eigener Chef zu sein und auch die Einteilung der Hochzeiten selbst machen zu können.