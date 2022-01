Wechsel von der großen Bühne ins Klassenzimmer

Ex-Miss Vorarlberg Daria Schuricht aus Feldkirch ist als Lehrerin in Spanien beschäftigt.

Als Mitarbeiterin im Roten Kreuz hat sie im Impfteam im Messezentrum Dornbirn hunderten von Menschen die ersten Stiche zwecks dem Coronavirus verabreicht. Seit November letzten Jahres hat die junge Feldkircherin eine neue Aufgabe und Herausforderung gefunden. In der Nähe der Hauptstadt Spanien von Madrid, genauergesagt in einem Vorort Malasana unterrichtet die vielseitige Frau im Fach Deutsch die jungen Kinder in einer Volksschule. „Für mich war es einfach an der Zeit für eine Veränderung. Die Rückkehr nach Vorarlberg ist noch völlig offen. Es gefällt mir bereits sehr gut, die Menschen sind nett und zuvorkommend, das Leben in Spanien ist einfach großartig“, kommt großes Lob von Ex-Miss Vorarlberg Daria Schuricht in ihrem neuen Lebensabschnitt. Wenn Auftritte mit ihren Bands „Pastis“ und „Zitternde Lippen“ oder auch Aufträge in der Modelszene anstehen, nimmt die Allrounderin diese Aufgaben natürlich gerne wahr und reist von Spanien ins Ländle.