Wechsel in Stadtbibliothek

Lustenaus ehemaliger Bibliotheksleiter wechselt nach Dornbirn.

Lustenau Bibliotheksmitarbeiter Peter Ladstätter (59) hat im Bibliothekswesen in Lustenau vieles bewirkt. Als ehemaliger Leiter und Zuständiger für den Kinder- und Jugendbereich aber auch als Verantwortlicher für die Lustenauer Lesepaten oder für verschiedenste Vortragsreihen hat er darauf geachtet, dass sich alle Besucher in der Bibliothek wohl fühlen. Nun wechselt er nach 15 Jahren in die Stadtbibliothek nach Dornbirn, wo er künftig für die Erwachsenenliteratur verantwortlich sein wird. Er erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum.

Bibliothek aktualisiert

Die Bibliothek in Lustenau ist eng mit Peter Ladstätter verknüpft. Bis 2008 wurde die damalige Bücherei von der Arbeiterkammer geführt. Die Gemeinde übernahm im selben Jahr die Bibliothek und bewahrte sie dadurch vor der Schließung. Ladstätter, der zuvor eine eigene Buchhandlung in Dornbirn hatte, war von Beginn an mit der Leitung beauftragt und begann den Büchereibestand zu modernisieren. „Anfangs verzeichneten wir rund 40.000 Ausleihen pro Jahr. Das steigerte sich dann rapide auf 100.000 innerhalb weniger Jahre“, blickt er zufrieden zurück.

Vorleseprogramme

„Kindern vorzulesen ist eine Grundvoraussetzung für ihren Spracherwerb“, erzählt Peter Ladstätter. Um das Interesse an den Büchern zu wecken, hat sich deshalb die Bibliothek verschiedenste Formate für die Kinder ausgedacht. Während der Sommerferien sind Peter Ladstätter und die Bibliotheksmitarbeitende immer mittwochsvormittags mit der mobilen Bibliothek (MoBiLu) in Lustenau unterwegs, ein Lastenrad, das zu einer fahrbaren Bibliothek umgebaut wurde, und bringen den Kindern zweisprachige Leseabenteuer näher. Dabei lesen sie ausgewählte Bücher auf Deutsch und lassen sie jede Woche in eine andere Welt und Sprache eintauchen. Diesen Mittwoch war Irina aus Russland bei der zweisprachigen Vorlesestunde im „dô“ dabei und zeigte den Kindern, wie sich „Das kleine Ich bin Ich“ auf Russisch anhört.

Lesepaten in Lustenau aufgebaut