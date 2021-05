Wechsel in der Altacher Krankenpflegeleitung

Martin Hauser übernahm kürzlich die Pflegeleitung des Hauskrankenpflegeteams in Altach.

Der Krankenpflegeverein Altach hat dabei mit Martin Hauser einen sowohl in der Pflege wie auch in der Führung von Mitarbeitern sehr kompetenten und erfahrenen Fachmann gefunden. Der Gesundheits- und Krankenpfleger erwarb 1995 das psychiatrische Diplom der Krankenpflegeschule Rankweil und ein Jahr später das allgemeine Diplom der Krankenpflegeschule Bregenz. 2008 schloss Hauser in Helsinki eine Fachhochschulausbildung mit dem Bachelor of Social Services ab und sammelte anschließend sowohl in Österreich wie auch in Finnland und in Liechtenstein Berufserfahrung in verschiedenen pflegerischen Bereichen – von der Internen Station über die Kinderstation, Hauskrankenpflege und in Pflegeheimen.