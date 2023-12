Webseite zu digitaler Jugendbeteiligung ist online

wichtiger ist es, sie direkt vor Ort und digital in Entscheidungsprozesse einzubinden. Was aber zeichnet gelungene digitale Jugendbeteiligung aus? Worauf muss man im digitalen Raum achten und welche Tools gibt es wofür? Antworten auf diese Fragen finden in der Jugendarbeit Tätige auf der neu gelaunchten Webseite www.e-parti.eu. Sie wurde im Rahmen eines Erasmus+-Projekts von den aha Jugendinfos Vorarlberg und Liechtenstein sowie der Jugendagentur Deutschland gestaltet.