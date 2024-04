Jeder kennt ihn: Den Terminator. Arnold Schwarzenegger ist nicht nur auf der Leinwand ein Star, auch auf Social Media erobert der Schauspieler mittlerweile vorallem mit seinen Tieren die Herzen.

"We gotta loose some fat!" Mit diesem Satz spaziert Arnold Schwarzenegger an der Kamera vorbei. Aber nicht etwa alleine. Immer an seiner Seite: Sein Hausschwein Schnelly. Also ein etwas anderes Training des 76-Jährigen einstigen Bodybuilders. Das Familienglück wird perfekt, als sich der Hund von Schwarzenegger dem kleinen Ausflug am Ende auch noch anschließt.