WC-Besuch gilt als verweigerter Alkoholtest

Der WC-Besuch eines Autofahrers wurde als verweigerter Alkoholtest gewertet. Dafür hat der Mann aus dem Bezirk Bludenz nach der Straßenverkehrsordnung eine Geldstrafe von 1800 Euro zu bezahlen.

Das wurde nun in dritter Instanz am Verwaltungsgerichtshof rechtskräftig entschieden. Der Ausgang des gesondert geführten Führerscheinentzugsverfahrens ist nicht bekannt.

Zurückgewiesen

Das Verhalten des Mannes wurde im verwaltungsrechtlichen Strafverfahren als Verweigerung der Alkoholkontrolle geahndet. Den Strafbescheid der Bezirkshauptmannschaft Bludenz bekämpfte der Beschuldigte zunächst am Vorarlberger Landesverwaltungsgericht in Bregenz ohne Erfolg. Nun wurde seine außerordentliche Revision gegen die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts am Verwaltungsgerichtshof in Wien zurückgewiesen.