Wasserzähler werden alle fünf Jahre getauscht

Bludenz. Jedes Jahr wechseln die Mitarbeiter des Wasserwerk Bludenz rund 500 Wasserzähler in den Haushalten der Stadt.

Bei der Messung, wieviel Wasser pro Haushalt verbraucht wird, gelten die Werte der Wasserzähler, die in jedem Haus installiert sind. Alle Wasserzähler, deren Zählergebnisse zur Verrechnung herangezogen werden, unterliegen der Eichpflicht gemäß dem Maß- und Eichgesetz. Dieses sieht vor, die Zähler alle 5 Jahre einer Eichung zu unterziehen. Aus diesem Grund stehen die Mitarbeiter vom Wasserwerk alle 5 Jahre vor der Türe und bitten um Einlass. Ausgerüstet mit klar erkenntlicher Bekleidung, versehen mit dem Logo der Stadt Bludenz, sowie einem Mitarbeiterausweis, sind sie deutlich in ihrer Mission zu erkennen. Wer trotzdem Skepsis hängt, kann sich auf der Website der Stadt Bludenz vergewissern und dort abgleichen, ob der vermeintlich Fremde an der Türe tatsächlich im Auftrag des Wasserwerkes im Dienst ist. Dort findet man in der Rubrik Wasserwerk Bilder von allen Mitarbeitern der Abteilung.